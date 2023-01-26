Esmé Bianco, Şubat 2021'de Marilyn Manson'a karşı suçlamalarını kamuoyuna açıkladıktan birkaç ay sonra dava açmıştı. Bianco, davada Manson'ı cinsel, fiziksel ve psikolojik istismarla suçlamıştı. Esmé Bianco, Manson'ın birlikte yaşarken vücudunda kalıcı izler bırakan kesikler ve morluklara sebep olduğunu öne sürmüştü.

Marilyn Manson

Howard E. King, "Açık olmak gerekirse bu dava sadece müvekkilimin, Esmé Bianco ve avukatının kendisinden para sızdırmasını ve hiç gerçekleşmemiş davranışlarına dayanarak, çirkin mali taleplerine boyun eğmeyi reddettikten sonra açılmıştı. Mahkemede bu iddialara şiddetle itiraz edeceğiz ve galip geleceğimizden eminiz" diye eklemişti.

UZLAŞTILAR

Şimdi her iki tarafın da mahkeme dışında bir anlaşmaya varmasıyla davanın düştüğü ortaya çıktı. Anlaşmanın kesin şartları ise bilinmiyor.