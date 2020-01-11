O dönemlerde depresyon ilaçları kullanan dünyaca ünlü yıldız Marilyn Monroe, evinde aşırı dozda uyku ilacı alarak intihar etti. ABD’nin California Üniversitesi'ndeki kütüphanede Monroe'yu evinde ölü bulan psikiyatristi Ralph Greenson'a ait mühürlü bir kutu bulundu.

1962 yılında evinde intihar eden Monroe'nun ölümüne dair şüpheler devam ediyor. Dedektifler, 2039'a kadar açılması yasak olan gizemli kutunun içinde ünlü yıldıza ait belgelerin bulunduğunu belirterek, oyuncunun cinayete kurban gittiğini kanıtlayan bilgilerin de olduğunu iddia etti.

O dönemlerde depresyon ilaçları kullanan Monroe'nin psikiyatristin kasten fazla doz ilaç verdiği öne sürülmüştü.