Mark Zuckerberg gözlerini Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den alamadı
Donald Trump'ın yemin töreninde facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğsüne kaçamak bir bakış atarken kameraya yakalandı
Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi için dün düzenlenen yemin törenine Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez de katıldı.
Törende Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez ile yan yana geldi. Jeff Bezos, yanında Trump'ın damadı Jared Kushner ile sohbet ederken, Sanchez de Zuckerberg ile diyalog kurdu.
40 yaşındaki Facebook'un CEO'su, 55 yaşındaki eski gazeteci Lauren Sanchez'in göğsüne bakarken kameraya yakalandı. Sanchez, Zuckerberg'in bakışlarından habersiz görünüyordu.
Ünlü modacı Alexander McQueen'in tasarladığı beyaz bir takım giyen Sanchez, ceketinin içine derin göğüs dekolteli dantel bir büstiyer tercih etti.
Lauren Sanchez, Zuckerberg ve ve 61 yaşındaki nişanlısı Jezz Bezos dahil, etrafındaki erkeklerin çoğunun mavi ve siyah takım elbise tercihlerinden dolayı kalabalığın arasında dikkat çekti.
Lauren Sanchez ve Bezos, 2019'dan bun yana birlikte ve Mayıs 2023'te nişanlandılar.
Çift, henüz düğün tarihini belirlemedi. Geçen ay, 600 milyon dolarlık bir düğün yapacakları söylentisini, Bezos sosyal medyadan yalanlamıştı.