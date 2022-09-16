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2000 yılından bu yana düzenlenen Marka Konferansı'nın, bu yıl katılımcılarına günümüz teknolojilerini harmanlayan dijital bir deneyimi duygusal dünyayla ve sanatla buluşturarak sunmayı hedeflediği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Marka Platformu, ‘MARKALand’ adını verdikleri kendi ‘sanal evren’lerine (Metaverse) giriş için, katılımcılarına kendileri için özel olarak tasarlanmış NFT’ler (non-fungible token) hediye edecek.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, iki yıl aradan sonra gerçekleştirecekleri ilk Marka Konferansı’nda katılımcılara, pandemi döneminde hız kazanan teknolojik gelişmeleri yakından görüp günlük hayatlarında etkin şekilde kullanmalarının önünü açacak bir deneyim sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Ayşegül Yürekli Şengör, "Marka 2022’de bu yıl katılımcılarımız, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarını yaratıcılıkla kesiştiren projeleri deneyimleme imkânı bulacak. İleri ki yıllarda etkinliklerimizi Metaverse üzerinden de yapmaya hazırlanıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerimiz doğrultusunda bu yılki etkinliğimizde katılımcılarımızı, bu yeni dünyanın bir parçası olmaya davet edeceğiz. Bunu yaparken her zaman önceliklendirdiğimiz gibi duygu ve düşünce bütünlüğüne katkı sağlayan bir anlayışla hazırlanıyoruz" diye konuştu.

KATILIMCILARA 'GELECEĞİN ANAHTARI' HEDİYE EDİLECEK

Verilen bilgiye göre, Marka platformu NFT teknolojisinin gelecekte komünitelere ait üyelik ve ödül sistemleri için kullanımının artacağı öngörüsüyle bu alanda öncü adımlar atıyor, bu anlayışla Metaverse’de planladığı dünyası MARKALand’e giriş anahtarları olacak NFT’ler bu yılın tüm MARKA katılımcılarına “geleceğin anahtarı” olarak hediye edilecek.

Tersane İstanbul’da 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Marka 2022’nin ilk gününde tüm katılımcıların MARKALand üyelikleri, düzenlenecek interaktif seansla başlatılacak. Seansta her bir katılımcı için MetaMask uygulaması üzerinden kripto cüzdan oluşturulacak.

Ardından katılımcılara, uluslararası disiplinler-arası sanatçı Hamza Kırbaş’ın Marka 2022’den ilham alarak ürettiği NFT eserin birer edisyonu hediye edilecek. Üretilen NFT’ler, blok zincir teknolojisi üzerinden katılımcıların kripto cüzdanlarına yüklenecek.

Hediye edilen kripto cüzdanlara yüklenecek NFT’ler, gelecek yıllarda MARKAVerse’te düzenlenmesi planlanan farklı etkinliklere girişte anahtar olarak kullanılacak.

Bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan Marka Konferansı'nın, iki gün boyunca iki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirmesi bekleniyor.