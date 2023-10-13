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        Haberler Magazin MARKA Konferansı’ndan 100'üncü Yıl Senfoni Orkestrası ile görkemli kapanış

        MARKA Konferansı’ndan 100'üncü Yıl Senfoni Orkestrası ile görkemli kapanış

        2-3 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek MARKA 2023 Konferansı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Cem Mansur yönetiminde görkemli bir kapanış konserine hazırlanıyor. Konserin tüm geliri, okul öncesi yaş aralığındaki depremden etkilenen çocukların travmalarını hafifletmek üzere Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen 'Yarınlara Kartopu' eğitim programına aktarılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:04
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        MARKA Konferansı'ndan görkemli kapanış
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        Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ortakları olduğu, Türkiye’nin en etkili fikir platformlarından MARKA Konferansları, Cumhuriyet’in 100'üncü yılında iz bırakacak bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

        MARKA 2023 Konferansı’na çok özel bir konserle kapanış yapılacak. Türkiye’nin en değerli müzisyenlerinin yer aldığı MARKA 2023 Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü şef Cem Mansur yönetiminde sahne alacak. 3 Kasım akşamı Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda Yapı Kredi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser programında dünya klasik müziğinin eşsiz eserleri genç solist Naz İrem Türkmen solo performansı ile icra edilecek.

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        Şef Cem Mansur’un eserlerle ilgili ilham veren bilgilendirmeleriyle zenginleşecek konser, MARKA Konferansları’nın dinamik yapısıyla birleşerek konuklara çok özel bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

        MARKA Konferansları’nın kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “Cumhuriyet’in 100'üncü yılına adadığımız ve önümüzdeki yüzyıldaki Türkiye hayaliyle şekillendirdiğimiz çok özel bir MARKA Konferansı için hazırlanıyoruz. 3 Kasım akşamı görkemli ve anlamlı bir konserle kapanış yapacağız. Cem Mansur yönetimindeki MARKA 2023 Senfoni Orkestrası konserinin tüm geliri Yapı Kredi 'Yarınlara Kartopu' projesi kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlanacak. Yapı Kredi tarafından hayata geçirilen ve yine Cumhuriyetimizin 100. yılına adanan bu proje kapsamında daha güçlü nesillere ulaşmak adına 0 - 6 yaş arasındaki okul öncesi çocuklara bilişsel beceri eğitimleri verilecek. Proje kapsamında ilk olarak deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaşılacak. Bu da projenin bizim için değerini daha da artırıyor” dedi.

        YÜREKLİ Konferansları tarafından 2000'den bu yana düzenlenen ve son 20 yıldır Yapı Kredi World’ün ana sponsor olduğu MARKA Konferansı, Türkiye’nin ve dünyanın alanında öncü isimlerini bir kez daha buluşturmaya hazırlanıyor. Sürpriz isimlerin ve ilgi çekici konuşmaların yer alacağı etkinlik, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına enerji dolu bir başlama vuruşu niteliğinde olacak.

        Tüm bilet geliri, depremden etkilenen çocukları kapsayan Yapı Kredi, 'Yarınlara Kartopu' projesi kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak Cem Mansur yönetimindeki MARKA 2023 konser biletleri, biletinial.com platformunda satılmaktadır.

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        #Marka Konferansı
        #Yarınlara Kartopu
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