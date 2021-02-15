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HaberlerEmlakMarkalı konut satışlarının yüzde 65’i bitmemiş konut stoklarından
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Yeni konut fiyat endeksi ocak 2021 sonuçları açıklandı

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Ocak 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre ocak ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.25, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.08 oranında arttı. Markalı projelerde peşinat kullanım oranının yüzde 51.22’ye yükseldiği ocak ayında markalı konut satışlarının yüzde 34.55’i bitmiş, yüzde 65.45’i bitmemiş konut stoklarından gerçekleşti

Markalı konut satışlarının yüzde 65’i bitmemiş konut stoklarından
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Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.08 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 104.30 oranında nominal artış gerçekleşti.

KONUT TİPLERİNDE 1+1’DE AZALIŞ, 2+1, 3+1 ve 4+1’DE ARTIŞ

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, ocak ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.47 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.51, 3+1 konut tipinde yüzde 0.35 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı %7.05

Ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7.05’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7.57) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 53.66 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

PEŞİNAT KULLANIMI ARTTI

Endekse göre, markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; ocak ayında peşinat kullanım oranının yüzde 51.22, banka kredisi kullanım oranının yüzde 22.59 ve senet kullanım oranının yüzde 26.19 olarak gerçekleştiği görüldü. Aralık ayında peşinat kullanımı yüzde 45.41, banka kredisi kullanımı yüzde 24.47, senet kullanımı yüzde 30.12 olarak gerçekleşmişti.

STOK ERİMEDE DÜŞÜŞ

Ocak ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 5.39 oranında erime gözlendi. Aralık ayında stok erime hızı yüzdee 5.54 oranında gerçekleşmişti.

SATIŞLARIN YÜZDE 65.45'İ BİTMEMİŞ KONUTLARDAN

Ocak ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 34.55’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 65.45’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Aralık ayında ise markalı konut satışlarının yüzde 35.89’u bitmiş, yüzde 64.11’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

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