Marketlerin yüksek fiyat gerekçesiyle bazı sebzeleri satmama kararının ardından fiyatlarda yüzde 10 düşüş görüldü. Zam şampiyonu patlıcanın hal çıkış fiyatı ise yüzde 40 düşerek 6,50 liraya kadar geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında bazı marketler, patlıcan ve biber satışını durdurdu. Bunun üzerine günden güne sebze fiyatları düşmeye başladı. Bu hafta sebze fiyatlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandığını belirten Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, patlıcanın geçen haftalarda 10-12 lira olan fiyatının ise şu anda yüzde 40'lık düşüşle 6,50 liraya gerilediğini kaydetti.
'VERGİ FAZLA MALİYETLER YÜKSEK'
Vergi yükünün çok fazla olduğunu anlatan Başkan Nevzat Akcan, KDV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. Akcan, "Her üründe yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV var. Kasa alıyorsunuz, yüzde 18 KDV'si var. Çuvalından fidesine her şeyde KDV var. Sektörde vergi yükünün altında kalıyoruz. Haliyle bu da maliyetleri otomatik yükseltiyor. Sonuçta bir ürüne maliyet biniyor" diye konuştu.
HAL ÇIKIŞ FİYATLARI
Şu an ürün bulmakta sıkıntı çektiklerini, geçen kasım ayına göre hale gelen ürün oranında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Başkan Akcan, bunun nedenini ise hava şartlarının yanı sıra artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin üretimden vazgeçmesi olarak açıkladı.
Ürün sıkıntısı çekmelerine rağmen sebze ve meyve fiyatlarında geçen haftaya oranla yüzde 10'luk düşüş yaşandığını yineleyen Nevzat Akcan, geçen haftaların zam şampiyonu patlıcanın fiyatında bu hafta yüzde 40 oranında düşüş olduğunu kaydetti. Nevzat Akcan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki sebze fiyatlarını ise şöyle sıraladı:
"Domates 2,50- 4 TL, kokteyl domates 4,50 TL, sivri biber 9 TL, kıl sivri biber 11 TL, çarliston biber 7,50 TL, dolmalık biber 8,50 TL, patlıcan 6,50 TL, kabak 4,50 TL, salatalık 4 TL, silor salatalık 6 TL, karnabahar 1,50- 2 TL, brokoli 3- 4 TL, lahana 2,50 TL, ıspanak 4- 5 TL, kereviz 5 TL, pırasa 5 TL, limon 1- 1,50 TL ve portakal 0,80- 1,20 TL."
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