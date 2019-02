Marketlerin yüksek fiyat gerekçesiyle bazı sebzeleri satmama kararının ardından fiyatlarda yüzde 10 düşüş görüldü. Zam şampiyonu patlıcanın hal çıkış fiyatı ise yüzde 40 düşerek 6,50 liraya kadar geriledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında bazı marketler, patlıcan ve biber satışını durdurdu. Bunun üzerine günden güne sebze fiyatları düşmeye başladı. Bu hafta sebze fiyatlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandığını belirten Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, patlıcanın geçen haftalarda 10-12 lira olan fiyatının ise şu anda yüzde 40'lık düşüşle 6,50 liraya gerilediğini kaydetti.

Üretim artmadıkça, maliyetler düşmedikçe, vergiler düşürülmedikçe bizim tüketiciye ürünü ucuz ulaştırama şansımız yok. Son bir haftadaki baskı nedeniyle fiyatlarda yüzde 10'luk bir gerileme var. Baskıyla düşürdük, peki üreticiyi ne yapacağız? Bu Türk tarımını nereye götüreceğiz? Kendi üreticimizi bitirirsek ne yaparız biz? Soğanda olduğu gibi kapılar açıp, iç piyasaya ürün mü sokacağız? Kendi üreticimiz soğanını satamıyor. Biz içeri soğan soktuk. Köylerdeki çiftçiye para kazandırmak zorundayız. Onları köyde tutmamız gerekiyor. Bizden sonraki nesilde çiftçilik yapacak çocuk kalmadı. Tarım göz göre göre heba ediliyor. Tarım Bakanımızın açıklamasında 'Ürünleri mevsiminde yiyin' diye uyarıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bakanlığın çiftçiye sahip çıkması lazım. Gelsin, denetlesinler. 'Sıkıntılar nerede? Bu tarımın önünü nasıl açabiliriz?' diyerek sorunlara çözüm bulmalıyız. Bir taraftan üretici, diğer taraftan tüketici ağlıyor. Bu aradaki makas vergi yükü nedeniyle açılıyor. Her şeye zam geliyor.

Başkan Nevzat Akcan, sebze ve meyvedeki fiyat artışının maliyetlerden ve ürün yetersizliğinden kaynakladığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde fiyat denetimine karşı olmadıklarını, denetim de yapıldığını anlatan Akcan, şunları söyledi:

'VERGİ FAZLA MALİYETLER YÜKSEK'



Vergi yükünün çok fazla olduğunu anlatan Başkan Nevzat Akcan, KDV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. Akcan, "Her üründe yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV var. Kasa alıyorsunuz, yüzde 18 KDV'si var. Çuvalından fidesine her şeyde KDV var. Sektörde vergi yükünün altında kalıyoruz. Haliyle bu da maliyetleri otomatik yükseltiyor. Sonuçta bir ürüne maliyet biniyor" diye konuştu.



HAL ÇIKIŞ FİYATLARI



Şu an ürün bulmakta sıkıntı çektiklerini, geçen kasım ayına göre hale gelen ürün oranında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Başkan Akcan, bunun nedenini ise hava şartlarının yanı sıra artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin üretimden vazgeçmesi olarak açıkladı.



Ürün sıkıntısı çekmelerine rağmen sebze ve meyve fiyatlarında geçen haftaya oranla yüzde 10'luk düşüş yaşandığını yineleyen Nevzat Akcan, geçen haftaların zam şampiyonu patlıcanın fiyatında bu hafta yüzde 40 oranında düşüş olduğunu kaydetti. Nevzat Akcan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki sebze fiyatlarını ise şöyle sıraladı:



"Domates 2,50- 4 TL, kokteyl domates 4,50 TL, sivri biber 9 TL, kıl sivri biber 11 TL, çarliston biber 7,50 TL, dolmalık biber 8,50 TL, patlıcan 6,50 TL, kabak 4,50 TL, salatalık 4 TL, silor salatalık 6 TL, karnabahar 1,50- 2 TL, brokoli 3- 4 TL, lahana 2,50 TL, ıspanak 4- 5 TL, kereviz 5 TL, pırasa 5 TL, limon 1- 1,50 TL ve portakal 0,80- 1,20 TL."