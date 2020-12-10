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Marketler ve bakkalar ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros çalışma saatleri

Tüm ülkemizi ilgilendiren koronavirüs tedbirleri ile ilgili market ve bakkalların çalışma saatleri için de birtakım kısıtlamalara gidildi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, marketler ve bakkallar ne zaman saat kaçta kapanıyor araştırmaları yapıyor. İşte hafta içi çalışma saatleri...

Marketler ve bakkalar ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros çalışma saatleri

Tüm ülkemizi kapsayan koronavirüs önlemlerine ilişkin en çok araştırılan konulardan biri de marketlerin ve bakkalların açılış ve kapanış saatleri. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın hafta içi marketlerin ve bakkalların mesai saatlerini derledik...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

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