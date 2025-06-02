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        Markette sıradaki kadına saldırdı!

        İstanbul Esenyurt'ta bir markette yaşanan tartışmada yabancı uyruklu bir kadın saldırıya uğradı. Çocuğunun yanında bir adam tarafından darp edilen kadının yaşadığı dehşet güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:08
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        Markette sıradaki kadına saldırdı!
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        İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette kasa sırasında ortalık karıştı. Bir adam, tartıştığı yabancı uyruklu kadını kızının önünde darp ederken, çevredeki vatandaşlar adamı zorla uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı. Kasada sıra bekleyen bir adamla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        DİĞER MÜŞTERİLER MÜDAHALE ETTİ

        Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı. O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı.

        Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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