Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Markette soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

DHA

Karabük’te, kar maskesi takıp, elinde tabanca ile girdiği markette soygun girişiminde bulunan, çalışanlar ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y.(58) tutuklandı

Karabük

Dün saat 17.00 sıralarında Polisevi karşısında bulunan markette meydana gelen olayda, kar maskeli bir kişi elinde kurusıkıdan bozma tabanca ile markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen kişi, kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diğer kasayı açıp paralarla kaçmaya çalışan H.Y.’nin peşinden çalışanlar ve müşteriler koştu. Market girişinde yakalanarak etkisiz hale H.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine “Şansımı denedim ama olmadı” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı. İşçi emeklisi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün ne oldu?
GÜNDEMBugün ne oldu?
Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama
GÜNDEMAnkara'da uyuşturucu operasyonu!
Gaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın
GÜNDEMGaziantep'de zeytinlik ve arpa tarlasında yangın
Son dakika... MGK toplantısı sona erdi
GÜNDEMKritik MGK toplantısı sona erdi
Kadir Gecesi fazileti nelerdir? 2019 Diyanet Kadir Gecesi alameti ve önemi nedir?
GÜNDEMKadir Gecesi fazileti nelerdir?
Ekrem İmamoğlu: Sandıklarda avukatlarımız görev alacak
GÜNDEM"Sandıklarda avukatlarımız görev alacak"
"Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
GÜNDEM"Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
Sivas'ta sağanak ve dolu hayatı felç etti
GÜNDEMSivas'ta sağanak ve dolu hayatı felç etti
Liseli Ayşe, 3 gündür kayıp
GÜNDEMLiseli Ayşe'den haber alınamıyor
Kocaeli'de hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü ölümden döndü
GÜNDEMHurdaya dönen TIR'ın sürücüsü ölümden döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X