        Markus Gisdol: Takımımız iyi bir mücadele ortaya koydu - Bellona Kayserispor Haberleri

        Markus Gisdol: Takımımız iyi bir mücadele ortaya koydu

        Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Göztepe maçının ardından, "Takımımız iyi bir mücadele ortaya koydu" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 20:35 Güncelleme: 14.09.2025 - 20:35
        "Takımımız iyi bir mücadele ortaya koydu"
        Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maçın berabere tamamlandığını ama kazanmaya yakın tarafın ekibi olduğunu söyledi.

        Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu belirterek "10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var." dedi.

        "TAKIMIMIZ İYİ BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDU"

        Maçın takımı adına zor geçtiğini aktaran Gizdol, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gisdol, "Sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım, takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor durum ama kulübümüzün kazandığı para var, bu rakamlara ihtiyacı vardı. Bunu kabul edeceğiz ve çözüm üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

