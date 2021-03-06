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Marmara'da peş peşe depremler... Son dakika depremler listesi 6 Mart (Kandilli ve AFAD)

Deprem mi oldu? 6 Mart son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Kaydedilen son depremler listesine göre Marmara'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

Marmara'da peş peşe depremler... Son dakika depremler listesi 6 Mart (Kandilli ve AFAD)

Son dakika depremler listesi 6 Mart Cumartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Marmara da peş peşe depremler meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

NACİ GÖRÜR'DEN ÖNEMLİ UYARI

Prof. Dr. Naci Görür, depremde en fazla İstanbul'un Avrupa yakasında kıyı kesimlerin etkileneceğini belirterek, "Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler. Buralar şu anda bile kayıyor, hareket ediyor. Depremde haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir. Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir" diye konuştu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

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