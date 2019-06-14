Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) June 14, 2019
SON DEPREMLER 14 HAZİRAN - KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.14 18:11:43 40.7540 29.1012 7.2 -.- 3.3 3.1 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.06.14 18:11:43) 2019.06.14 17:05:01 39.3237 25.4750 4.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.14 16:25:30 38.5265 30.3080 8.2 -.- 1.6 -.- KIZIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.14 13:18:59 36.3810 27.1747 4.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.06.14 13:00:08 39.1655 27.5837 6.7 -.- 2.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.06.14 12:55:11 35.4575 27.1960 23.8 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel 2019.06.14 12:50:55 39.3148 29.3683 0.0 -.- 1.7 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.06.14 12:47:13 35.7108 31.8460 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.14 12:19:31 39.6167 30.7198 0.0 -.- 1.9 -.- AKSAKLI-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel 2019.06.14 11:31:12 37.9638 27.1687 5.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.14 10:55:22 40.2207 28.8672 0.0 -.- 1.8 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA) İlksel 2019.06.14 10:17:30 40.1848 31.4752 0.0 -.- 1.6 -.- EYMIR-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2019.06.14 09:06:35 39.6415 30.4688 0.0 -.- 1.6 -.- GUMELE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel 2019.06.14 07:22:46 38.2007 30.1788 1.4 -.- 2.1 -.- AFSAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.06.14 06:42:31 38.4650 37.2525 4.8 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.06.14 06:33:00 40.7807 31.5262 5.0 -.- 2.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2019.06.14 05:34:39 38.9452 26.1145 8.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.14 03:17:58 37.9188 26.9572 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.14 02:33:51 38.6740 43.2118 5.0 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel 2019.06.14 02:29:01 40.6640 44.6492 5.0 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN İlksel 2019.06.14 00:31:11 37.9332 27.1543 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.14 00:01:07 39.0375 41.4055 9.9 -.- 1.7 -.- KUTLUGUN-(MUS) İlksel
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