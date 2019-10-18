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Marmara Denizi'nde deprem! Son depremler 18 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri

Son dakika haberine göre sabah saat 07.51'de Marmara Denizi'nde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte 18 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Marmara Denizi deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bugün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verileri ise depremin 1.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 18 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 18 EKİM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 EKİM 2019 - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.18 07:51:24 40.8508 28.2843 7.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.18 06:51:25 38.8872 29.9845 5.2 -.- 1.5 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 06:39:45 38.9162 29.9902 2.6 -.- 1.7 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 06:08:10 38.4883 25.4375 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.18 05:55:14 37.2528 23.7160 9.3 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2019.10.18 05:54:07 37.5847 26.9140 9.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.18 05:25:11 38.4150 26.5780 5.3 -.- 1.3 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel
2019.10.18 05:02:30 40.8700 28.3087 11.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.18 04:48:03 37.1328 28.6950 11.8 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.10.18 04:12:00 38.3222 26.5872 7.9 -.- 1.0 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel
2019.10.18 04:06:25 38.3670 26.5593 6.2 -.- 1.0 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR) İlksel
2019.10.18 03:56:02 38.7247 39.9775 7.1 -.- 1.8 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2019.10.18 03:19:50 34.6415 24.0525 85.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.18 03:04:28 40.2858 42.1922 5.3 -.- 1.9 -.- AKOREN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2019.10.18 02:53:06 40.8858 28.2238 5.4 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.18 02:43:31 38.9147 26.7717 9.8 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.18 02:16:02 39.1733 33.1472 7.5 -.- 1.7 -.- SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2019.10.18 02:14:22 39.1700 29.1300 5.4 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 02:11:06 39.1738 29.1365 11.6 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 01:50:18 37.6693 28.9620 10.5 -.- 1.5 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.10.18 01:32:13 39.1860 29.1093 5.5 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 01:12:10 38.9860 29.0133 12.7 -.- 1.2 -.- KUSU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 01:09:04 39.1503 29.1233 5.1 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.18 00:14:10 40.6750 27.5205 7.0 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

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