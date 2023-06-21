Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Marmara Denizi'nde kaçak midye çıkaranlara yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; İstanbul Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte özellikle Marmara Denizi'nde kara kıllı midye avcılığı yapanlara yönelik yapılan denetimlerde 6 aylık dönemde, 70 tonun üzerinde kaçak yollarla çıkarıldığı belirlenen kara kıllı midyeye el konuldu. Kaçak midye çıkardığı belirlenen 21 tekneye de el konulurken bir milyon lirada ceza kesildi.