Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

AA

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.