Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Bölgenin güney ve doğusunda ise yer yer pus beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

EGE, AKDENİZ VE BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ege Bölgesi'nde kıyı şeridi ve Batı Anadolu'da da yağmur bekleniyor. Marmara ve Ege'yle birlikte Batı Karadeniz'de yağış, Akdeniz'de ise gök gürültü sağnak yağmur olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık ise İstanbul'da 13, İzmir'de 14, Antalya ve Adana'da ise 10-11 derece olacak.

İÇ ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ PARÇALI BULUTLU

Meteorolojik verilere göre İç Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde ise hava açık, yer yer parçalı bulutlu olacak. Başkent'te sıcaklık 10 derece ölçülürken yağış bekleniyor. Konya'da ise sıcaklık 11 derece ve parçalı bulutlu. Karadeniz kıyı şeridinde ise sıcaklık 13-14 derece seviyesinde olacak.

DOĞU'DA KAR, GÜNEY DOĞU'DA YAĞMUR VAR

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini gösterirken sıcaklıklar -1, -2 olacak. Doğu Anadolu'da Erzurum dışında birçok kentte kar yağışı görülürken Güneydoğu Anadolu'da da yağış bekleniyor. Hakkâri'de kar yağışıyla birlikte sıcaklık 2 derece tahmin edilirken, Diyarbakır'da yağmur bekleniyor.

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