Resmi Gazete’de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 üniversiteye rektör atandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine göre rektör ataması yapılan üniversiteler arasında Marmara Üniversitesi de var. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Peki Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? İşte cevabı…

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

1966'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Özvar, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.