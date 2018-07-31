Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Marmara Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
|Aktüerya(Yüksekokul)
|SAYISAL
(2017:YGS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|354.602
360.000
234.000
246.000
|272,26608
299,69475
290,33267
295,52653
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
|Aktüerya(Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:YGS-1)
|2 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
|1
1
1
1
|Dolmadı
507.000
180.000
205.000
|258,86910
270,45607
310,66827
310,06412
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-1)
|25 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1
|26
31
34
14
|58.536
Dolmadı
52.400
Dolmadı
|228,60751
Dolmadı
204,21542
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca)
|DİL
(2017:DİL-1)
|50 + 2
50 + 2
50 + 2
65 + 2
|52
52
52
67
|58.256
43.800
46.500
43.100
|229,28117
251,53047
232,30556
215,95685
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca)(KKTC Uyruklu)
|DİL
(2017:DİL-1)
|1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
|Bankacılık(Yüksekokul)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|340.112
296.000
237.000
201.000
|295,44313
337,92741
307,24757
332,50154
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Basım Teknolojileri(Yüksekokul)
|SAYISAL
(2017:YGS-1)
|40 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1
|41
31
31
31
|523.676
454.000
296.000
326.000
|245,53877
279,93545
272,70181
274,39097
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Basım Teknolojileri(Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:YGS-1)
|2 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
0
0
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|70 + 2
70 + 2
60 + 2
65 + 2
|72
72
62
67
|42.056
35.600
29.900
27.200
|409,33545
422,20486
409,30955
422,39002
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2
|62
62
62
72
|175.644
158.000
143.000
143.000
|317,42060
343,10928
317,74441
302,54000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(KKTC Uyruklu)
|EA
(2017:TM-3)
|1 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0
|0
1
0
0
|Dolmadı
364.000
—
—
|Dolmadı
280,27249
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
80 + 2
|72
72
72
82
|25.177
26.000
26.200
27.400
|434,45351
441,11776
410,73932
423,84016
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|35
62
62
62
|Dolmadı
244.109
179.000
166.000
|244,63671
331,76029
310,81088
326,81504
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
50 + 2
|62
62
62
52
|189.705
171.000
158.000
155.000
|273,26010
276,81150
268,33701
264,71551
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|165.123
136.000
125.000
132.000
|288,00374
302,43624
292,27265
282,28514
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Biyomühendislik
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1
|62
52
41
41
|96.614
81.200
66.200
57.800
|337,65035
356,08147
346,36601
367,05693
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|68.227
36.100
29.900
19.300
|364,20390
379,77340
370,04136
382,20352
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|23.528
9.210
8.360
7.220
|405,43885
425,74526
411,86463
416,37878
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
(2017:TM-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|160.364
153.000
131.000
110.000
|303,35954
328,80288
307,82048
321,43325
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
55 + 2
|62
62
52
57
|117.491
104.000
85.900
80.900
|318,47284
331,03900
323,32105
334,59418
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|130 + 4
130 + 4
130 + 4
140 + 4
|134
134
134
144
|17.121
16.000
15.300
15.100
|454,17571
461,59846
441,55002
451,54413
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|70 + 2
70 + 2
65 + 2
65 + 2
|72
72
67
67
|146.335
136.000
120.000
122.000
|300,80385
301,23485
295,46427
290,01902
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|110 + 3
110 + 3
110 + 3
120 + 3
|113
113
113
123
|25.794
24.800
23.500
23.200
|436,93612
442,57697
422,23993
431,27560
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Ekonometri
|EA
(2017:TM-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3
|93
93
93
103
|173.778
170.000
142.000
127.000
|297,14688
321,15895
302,85153
310,96822
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|48 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|50
41
36
36
|46.492
42.900
39.700
40.500
|398,39405
410,04222
385,68710
396,97052
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
62
52
52
|30.338
28.100
25.500
24.200
|424,90476
436,73360
412,25834
430,83039
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|12 + 1
10 + 1
15 + 1
15 + 1
|13
11
16
16
|105.633
89.500
90.000
85.200
|329,14699
346,13937
319,18286
329,22301
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
65 + 2
|62
62
62
67
|32.509
28.500
25.800
25.500
|421,07812
435,84352
411,55276
428,08704
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|20 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|21
0
0
0
|90.661
—
—
—
|343,71767
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|141.725
117.000
105.000
110.000
|304,03285
319,07728
309,41212
303,07997
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Film Tasarımı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|50 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|52
41
36
36
|46.394
23.600
19.155
13.800
|392,10845
411,77965
385,91649
394,70945
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|50 + 2
50 + 2
50 + 2
35 + 1
|52
52
52
36
|239.716
243.000
209.000
211.000
|249,18752
237,88332
241,11341
231,51671
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|186.466
177.000
150.000
163.000
|275,11319
273,04249
273,29501
258,87231
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|42.310
32.700
22.900
21.300
|408,89722
427,36765
423,55716
435,87250
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca)
|DİL
(2017:DİL-1)
|45 + 2
50 + 2
50 + 2
55 + 2
|47
52
52
57
|15.823
16.500
13.000
12.000
|379,47526
366,66631
366,66820
365,89030
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3
|108
108
108
108
|71.367
51.500
37.469
26.800
|372,58298
381,30208
361,47960
370,14120
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|66.346
40.000
32.362
19.300
|376,18034
392,05775
367,03673
382,29698
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|220 + 6
220 + 6
220 + 6
240 + 6
|226
226
226
246
|102.406
95.100
78.800
80.600
|336,61888
339,06412
335,64535
333,11297
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
(2017:TM-3)
|400 + 10
400 + 10
400 + 10
500 + 13
|410
410
410
513
|10.444
10.300
9.450
13.800
|441,05030
453,01644
425,63572
429,05631
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|400 + 10
400 + 10
400 + 10
350 + 9
|410
410
410
359
|12.916
13.500
13.000
16.600
|435,11789
446,24642
416,98739
422,60202
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
|İç Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|34 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|35
0
0
0
|77.049
—
—
—
|358,42109
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|170 + 5
170 + 5
170 + 5
185 + 5
|175
175
175
190
|132.680
123.000
111.000
94.500
|317,65616
344,01793
319,06404
332,05659
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|İktisat
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-1)
|75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|77
77
77
77
|62.757
58.900
50.300
46.600
|367,10133
390,93634
364,90437
377,05797
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|300 + 8
300 + 8
220 + 6
250 + 7
|308
308
226
257
|14.101
74.929
34.500
39.500
|421,05761
408,09042
400,16806
413,08473
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|40 + 1
40 + 1
40 + 1
0 + 0
|41
41
41
0
|5.019
45.899
25.700
—
|448,55078
427,46911
410,75716
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|80 + 2
80 + 2
160 + 4
180 + 5
|82
82
164
185
|22.864
96.072
58.500
64.800
|406,40338
397,58277
380,06826
392,51629
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İngilizce)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|20 + 1
20 + 1
30 + 1
30 + 1
|21
21
31
31
|4.864
36.245
20.700
26.500
|449,36942
434,58255
418,46374
428,56775
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|59.819
51.900
40.200
38.900
|380,06865
400,29654
385,42485
403,08510
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|100 + 3
100 + 3
120 + 3
125 + 4
|103
103
123
129
|4.926
4.810
3.980
3.030
|445,52162
449,52895
436,70052
449,46678
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|216.657
226.000
—
—
|255,27550
250,72161
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|200 + 5
200 + 5
210 + 6
225 + 6
|205
205
216
231
|165.889
171.000
155.000
134.000
|300,73860
320,91585
296,90097
307,12288
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme
(Almanca)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
57
57
57
|97.912
91.600
87.100
74.200
|339,22697
363,57492
334,07010
348,23336
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|200 + 5
200 + 5
210 + 6
225 + 6
|205
205
216
231
|135.352
133.000
120.000
100.000
|316,16575
338,68555
313,42902
328,14261
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-1)
|95 + 3
95 + 3
95 + 3
95 + 3
|98
98
98
98
|51.215
48.500
46.000
42.000
|378,30026
401,32986
369,42013
383,18918
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme Enformatiği
(Almanca)
|EA
(2017:TM-1)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|104.135
96.900
87.400
82.100
|335,10960
359,90285
333,82592
341,67036
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
|İşletme Yönetimi
(İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi(UNCW))(Ücretli)
|EA
(2017:TM-1)
|15 + 0
15 + 0
15 + 0
15 + 0
|15
15
15
15
|131.295
132.000
138.000
126.000
|318,42514
339,23781
304,49888
311,67158
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
60 + 2
|82
82
82
62
|179.705
172.000
151.000
144.000
|278,97633
276,03923
273,07486
272,45456
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1
|62
52
41
41
|75.610
73.500
63.300
61.000
|360,10747
365,59993
350,14786
362,18981
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0
|1
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|172.778
149.726
144.000
172.000
|283,64389
364,77611
323,39813
315,29072
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı
|EA
(2017:YGS-5)
|40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|41
0
0
0
|596.846
—
—
—
|277,86225
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|53 + 2
45 + 2
39 + 1
39 + 1
|55
47
40
40
|50.675
48.000
44.300
44.900
|392,28867
401,66048
377,95106
388,76914
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|37.118
33.300
31.000
31.900
|413,15571
426,85942
401,07648
414,06885
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|13 + 1
11 + 1
17 + 1
17 + 1
|14
12
18
18
|132.224
126.000
120.000
115.000
|306,52447
310,50147
291,85616
297,59880
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
|Maliye
|EA
(2017:TM-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|125.411
112.000
99.700
87.600
|321,81050
350,13389
325,59992
337,24084
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
60 + 2
|82
82
82
62
|116.620
110.000
94.800
85.000
|319,73011
329,30640
316,15869
333,89734
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|49.390
39.300
35.500
37.900
|394,24182
421,18943
393,29884
405,05043
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|53 + 2
45 + 2
39 + 1
39 + 1
|55
47
40
40
|52.518
49.400
40.400
37.200
|389,74460
399,44796
384,42482
403,47060
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|13 + 1
11 + 1
17 + 1
17 + 1
|14
12
18
18
|130.919
104.000
104.000
104.000
|307,53186
331,04591
305,61627
307,92961
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|53 + 2
45 + 2
39 + 1
39 + 1
|55
47
40
40
|102.058
98.500
86.400
88.400
|332,46517
336,33478
322,84637
325,18962
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
50 + 2
45 + 2
45 + 2
|62
52
47
47
|83.141
78.200
68.500
68.700
|351,56746
359,68530
343,37569
350,76675
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|13 + 1
11 + 1
17 + 1
17 + 1
|14
12
18
18
|230.428
232.000
222.000
197.000
|249,13582
243,06870
233,14275
239,46994
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Mütercim-Tercümanlık
(Almanca)
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
0 + 0
0 + 0
|41
41
0
0
|9.885
10.500
—
—
|412,15521
405,56646
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Mütercim-Tercümanlık
(Fransızca)
|DİL
(2017:DİL-1)
|50 + 2
40 + 1
0 + 0
0 + 0
|52
41
0
0
|11.592
12.800
—
—
|402,50444
389,74247
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)
|DİL
(2017:DİL-1)
|40 + 1
40 + 1
30 + 1
30 + 1
|41
41
31
31
|2.890
2.650
2.220
2.190
|464,63330
470,91701
456,70086
460,94497
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3
|93
93
93
108
|21.770
137.851
82.700
83.200
|407,99510
393,76383
373,81275
393,09773
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|100 + 3
100 + 3
0 + 0
0 + 0
|103
103
0
0
|9.824
60.649
—
—
|431,09449
416,62792
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3
|103
103
103
103
|44.109
25.400
19.557
12.800
|394,16254
409,31589
385,21901
397,32554
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|30.812
27.300
22.000
19.900
|408,11442
426,40479
401,61450
414,81894
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2
|82
82
77
77
|146.775
134.000
102.000
77.600
|310,05914
338,32619
324,01575
345,34625
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
55 + 2
|62
62
52
57
|159.977
73.800
72.900
51.900
|324,81792
364,45281
341,24150
350,16303
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
|Sermaye Piyasası(Yüksekokul)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|500.605
401.000
298.000
225.000
|270,61524
314,37661
292,41077
324,72968
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-2)
|80 + 2
80 + 2
90 + 3
125 + 4
|82
82
93
129
|69.377
69.200
60.600
69.100
|366,38850
385,50837
358,75132
355,53786
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
|Sigortacılık(Yüksekokul)
|EA
(2017:YGS-6)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|504.407
436.000
361.000
268.000
|270,13459
307,95013
280,60186
312,61008
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
30 + 1
|62
52
41
31
|52.389
54.200
64.028
58.900
|387,16616
400,58255
355,90805
365,08236
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca)
|EA
(2017:TM-3)
|80 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|82
0
0
0
|84.947
—
—
—
|363,63648
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-3)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
95 + 3
|82
82
82
98
|34.575
33.100
37.914
36.300
|403,97338
419,77101
380,20904
390,94507
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2
|72
72
72
72
|74.412
35.100
33.800
21.600
|360,02872
380,96379
365,41209
378,17758
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|74.943
66.100
62.100
59.700
|370,13279
391,86661
362,19503
367,50508
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|44.806
33.700
33.200
27.500
|393,51447
398,88590
373,89221
376,56772
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Tarih Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|36.468
15.700
14.800
12.600
|401,47506
425,03738
401,34759
404,90819
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|45 + 2
39 + 1
39 + 1
35 + 1
|47
40
40
36
|166.187
152.000
129.000
125.000
|282,84561
289,00820
284,99226
288,12965
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce)(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
|0
1
0
0
|Dolmadı
7.880
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
483,87484
Dolmadı
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp (İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|195 + 5
180 + 5
166 + 5
165 + 5
|200
185
171
170
|3.880
3.770
3.700
3.460
|495,68781
500,85083
484,57676
496,01096
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
85 + 3
|82
82
82
88
|41.571
21.800
21.300
16.600
|396,50799
414,53344
389,80378
395,45124
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|10.281
5.640
4.500
4.410
|440,00641
451,36818
434,35130
437,80483
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|19.657
10.300
9.000
7.500
|422,15321
436,41943
416,22776
422,02016
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
30 + 1
|62
52
41
31
|58.962
55.500
53.011
48.600
|381,82800
399,57573
365,30549
375,95761
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Yerel Yönetimler
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
0 + 0
|62
52
52
0
|177.724
159.000
183.708
—
|316,56704
342,43247
292,22535
—
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.