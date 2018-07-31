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Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

2018 Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Üniversite adayları Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanlarını merak ediyor. ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayımlamıştı. İşte 2017 Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları...

31.07.2018 - 15:13 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Marmara Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu		 Aktüerya(Yüksekokul) SAYISAL
(2017:YGS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 354.602
360.000
234.000
246.000		 272,26608
299,69475
290,33267
295,52653
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu		 Aktüerya(Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:YGS-1)		 2 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0		 1
1
1
1		 Dolmadı
507.000
180.000
205.000		 258,86910
270,45607
310,66827
310,06412
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-1)		 25 + 1
35 + 1
35 + 1
35 + 1		 26
31
34
14		 58.536
Dolmadı
52.400
Dolmadı		 228,60751
Dolmadı
204,21542
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca)		 DİL
(2017:DİL-1)		 50 + 2
50 + 2
50 + 2
65 + 2		 52
52
52
67		 58.256
43.800
46.500
43.100		 229,28117
251,53047
232,30556
215,95685
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca)(KKTC Uyruklu)		 DİL
(2017:DİL-1)		 1 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu		 Bankacılık(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 340.112
296.000
237.000
201.000		 295,44313
337,92741
307,24757
332,50154
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Basım Teknolojileri(Yüksekokul) SAYISAL
(2017:YGS-1)		 40 + 1
30 + 1
30 + 1
30 + 1		 41
31
31
31		 523.676
454.000
296.000
326.000		 245,53877
279,93545
272,70181
274,39097
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Basım Teknolojileri(Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:YGS-1)		 2 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
0
0
0		 Dolmadı


 Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(Fakülte)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 70 + 2
70 + 2
60 + 2
65 + 2		 72
72
62
67		 42.056
35.600
29.900
27.200		 409,33545
422,20486
409,30955
422,39002
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
70 + 2		 62
62
62
72		 175.644
158.000
143.000
143.000		 317,42060
343,10928
317,74441
302,54000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(KKTC Uyruklu)		 EA
(2017:TM-3)		 1 + 0
1 + 0
0 + 0
0 + 0		 0
1
0
0		 Dolmadı
364.000

 Dolmadı
280,27249
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
80 + 2		 72
72
72
82		 25.177
26.000
26.200
27.400		 434,45351
441,11776
410,73932
423,84016
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 35
62
62
62		 Dolmadı
244.109
179.000
166.000		 244,63671
331,76029
310,81088
326,81504
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
50 + 2		 62
62
62
52		 189.705
171.000
158.000
155.000		 273,26010
276,81150
268,33701
264,71551
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 165.123
136.000
125.000
132.000		 288,00374
302,43624
292,27265
282,28514
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Biyomühendislik
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1		 62
52
41
41		 96.614
81.200
66.200
57.800		 337,65035
356,08147
346,36601
367,05693
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 68.227
36.100
29.900
19.300		 364,20390
379,77340
370,04136
382,20352
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 23.528
9.210
8.360
7.220		 405,43885
425,74526
411,86463
416,37878
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA
(2017:TM-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 160.364
153.000
131.000
110.000		 303,35954
328,80288
307,82048
321,43325
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
55 + 2		 62
62
52
57		 117.491
104.000
85.900
80.900		 318,47284
331,03900
323,32105
334,59418
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 130 + 4
130 + 4
130 + 4
140 + 4		 134
134
134
144		 17.121
16.000
15.300
15.100		 454,17571
461,59846
441,55002
451,54413
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 70 + 2
70 + 2
65 + 2
65 + 2		 72
72
67
67		 146.335
136.000
120.000
122.000		 300,80385
301,23485
295,46427
290,01902
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık SAYISAL
(2017:MF-3)		 110 + 3
110 + 3
110 + 3
120 + 3		 113
113
113
123		 25.794
24.800
23.500
23.200		 436,93612
442,57697
422,23993
431,27560
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Ekonometri EA
(2017:TM-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3		 93
93
93
103		 173.778
170.000
142.000
127.000		 297,14688
321,15895
302,85153
310,96822
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 48 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 50
41
36
36		 46.492
42.900
39.700
40.500		 398,39405
410,04222
385,68710
396,97052
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
62
52
52		 30.338
28.100
25.500
24.200		 424,90476
436,73360
412,25834
430,83039
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 12 + 1
10 + 1
15 + 1
15 + 1		 13
11
16
16		 105.633
89.500
90.000
85.200		 329,14699
346,13937
319,18286
329,22301
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
65 + 2		 62
62
62
67		 32.509
28.500
25.800
25.500		 421,07812
435,84352
411,55276
428,08704
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-4)		 20 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 21
0
0
0		 90.661


 343,71767
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 141.725
117.000
105.000
110.000		 304,03285
319,07728
309,41212
303,07997
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Film Tasarımı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 50 + 2
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 52
41
36
36		 46.394
23.600
19.155
13.800		 392,10845
411,77965
385,91649
394,70945
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 50 + 2
50 + 2
50 + 2
35 + 1		 52
52
52
36		 239.716
243.000
209.000
211.000		 249,18752
237,88332
241,11341
231,51671
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 186.466
177.000
150.000
163.000		 275,11319
273,04249
273,29501
258,87231
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fakülte)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 42.310
32.700
22.900
21.300		 408,89722
427,36765
423,55716
435,87250
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca)		 DİL
(2017:DİL-1)		 45 + 2
50 + 2
50 + 2
55 + 2		 47
52
52
57		 15.823
16.500
13.000
12.000		 379,47526
366,66631
366,66820
365,89030
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 105 + 3
105 + 3
105 + 3
105 + 3		 108
108
108
108		 71.367
51.500
37.469
26.800		 372,58298
381,30208
361,47960
370,14120
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 66.346
40.000
32.362
19.300		 376,18034
392,05775
367,03673
382,29698
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 220 + 6
220 + 6
220 + 6
240 + 6		 226
226
226
246		 102.406
95.100
78.800
80.600		 336,61888
339,06412
335,64535
333,11297
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk EA
(2017:TM-3)		 400 + 10
400 + 10
400 + 10
500 + 13		 410
410
410
513		 10.444
10.300
9.450
13.800		 441,05030
453,01644
425,63572
429,05631
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 400 + 10
400 + 10
400 + 10
350 + 9		 410
410
410
359		 12.916
13.500
13.000
16.600		 435,11789
446,24642
416,98739
422,60202
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi		 İç Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 34 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 35
0
0
0		 77.049


 358,42109
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 170 + 5
170 + 5
170 + 5
185 + 5		 175
175
175
190		 132.680
123.000
111.000
94.500		 317,65616
344,01793
319,06404
332,05659
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 İktisat
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-1)		 75 + 2
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 77
77
77
77		 62.757
58.900
50.300
46.600		 367,10133
390,93634
364,90437
377,05797
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat SÖZEL
(2017:TS-1)		 300 + 8
300 + 8
220 + 6
250 + 7		 308
308
226
257		 14.101
74.929
34.500
39.500		 421,05761
408,09042
400,16806
413,08473
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 40 + 1
40 + 1
40 + 1
0 + 0		 41
41
41
0		 5.019
45.899
25.700
 448,55078
427,46911
410,75716
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 80 + 2
80 + 2
160 + 4
180 + 5		 82
82
164
185		 22.864
96.072
58.500
64.800		 406,40338
397,58277
380,06826
392,51629
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İngilizce)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 20 + 1
20 + 1
30 + 1
30 + 1		 21
21
31
31		 4.864
36.245
20.700
26.500		 449,36942
434,58255
418,46374
428,56775
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 59.819
51.900
40.200
38.900		 380,06865
400,29654
385,42485
403,08510
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 100 + 3
100 + 3
120 + 3
125 + 4		 103
103
123
129		 4.926
4.810
3.980
3.030		 445,52162
449,52895
436,70052
449,46678
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 216.657
226.000

 255,27550
250,72161
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 200 + 5
200 + 5
210 + 6
225 + 6		 205
205
216
231		 165.889
171.000
155.000
134.000		 300,73860
320,91585
296,90097
307,12288
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme
(Almanca)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
57
57
57		 97.912
91.600
87.100
74.200		 339,22697
363,57492
334,07010
348,23336
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 200 + 5
200 + 5
210 + 6
225 + 6		 205
205
216
231		 135.352
133.000
120.000
100.000		 316,16575
338,68555
313,42902
328,14261
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-1)		 95 + 3
95 + 3
95 + 3
95 + 3		 98
98
98
98		 51.215
48.500
46.000
42.000		 378,30026
401,32986
369,42013
383,18918
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme Enformatiği
(Almanca)		 EA
(2017:TM-1)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 104.135
96.900
87.400
82.100		 335,10960
359,90285
333,82592
341,67036
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi		 İşletme Yönetimi
(İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi(UNCW))(Ücretli)		 EA
(2017:TM-1)		 15 + 0
15 + 0
15 + 0
15 + 0		 15
15
15
15		 131.295
132.000
138.000
126.000		 318,42514
339,23781
304,49888
311,67158
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
60 + 2		 82
82
82
62		 179.705
172.000
151.000
144.000		 278,97633
276,03923
273,07486
272,45456
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1		 62
52
41
41		 75.610
73.500
63.300
61.000		 360,10747
365,59993
350,14786
362,18981
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 2 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0		 1
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 172.778
149.726
144.000
172.000		 283,64389
364,77611
323,39813
315,29072
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı EA
(2017:YGS-5)		 40 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 41
0
0
0		 596.846


 277,86225
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 53 + 2
45 + 2
39 + 1
39 + 1		 55
47
40
40		 50.675
48.000
44.300
44.900		 392,28867
401,66048
377,95106
388,76914
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 37.118
33.300
31.000
31.900		 413,15571
426,85942
401,07648
414,06885
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 13 + 1
11 + 1
17 + 1
17 + 1		 14
12
18
18		 132.224
126.000
120.000
115.000		 306,52447
310,50147
291,85616
297,59880
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi		 Maliye EA
(2017:TM-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 125.411
112.000
99.700
87.600		 321,81050
350,13389
325,59992
337,24084
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
60 + 2		 82
82
82
62		 116.620
110.000
94.800
85.000		 319,73011
329,30640
316,15869
333,89734
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 49.390
39.300
35.500
37.900		 394,24182
421,18943
393,29884
405,05043
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 53 + 2
45 + 2
39 + 1
39 + 1		 55
47
40
40		 52.518
49.400
40.400
37.200		 389,74460
399,44796
384,42482
403,47060
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 13 + 1
11 + 1
17 + 1
17 + 1		 14
12
18
18		 130.919
104.000
104.000
104.000		 307,53186
331,04591
305,61627
307,92961
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 53 + 2
45 + 2
39 + 1
39 + 1		 55
47
40
40		 102.058
98.500
86.400
88.400		 332,46517
336,33478
322,84637
325,18962
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
50 + 2
45 + 2
45 + 2		 62
52
47
47		 83.141
78.200
68.500
68.700		 351,56746
359,68530
343,37569
350,76675
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.) SAYISAL
(2017:MF-4)		 13 + 1
11 + 1
17 + 1
17 + 1		 14
12
18
18		 230.428
232.000
222.000
197.000		 249,13582
243,06870
233,14275
239,46994
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Mütercim-Tercümanlık
(Almanca)		 DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
0 + 0
0 + 0		 41
41
0
0		 9.885
10.500

 412,15521
405,56646
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Mütercim-Tercümanlık
(Fransızca)		 DİL
(2017:DİL-1)		 50 + 2
40 + 1
0 + 0
0 + 0		 52
41
0
0		 11.592
12.800

 402,50444
389,74247
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)		 DİL
(2017:DİL-1)		 40 + 1
40 + 1
30 + 1
30 + 1		 41
41
31
31		 2.890
2.650
2.220
2.190		 464,63330
470,91701
456,70086
460,94497
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3		 93
93
93
108		 21.770
137.851
82.700
83.200		 407,99510
393,76383
373,81275
393,09773
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 100 + 3
100 + 3
0 + 0
0 + 0		 103
103
0
0		 9.824
60.649

 431,09449
416,62792
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
100 + 3		 103
103
103
103		 44.109
25.400
19.557
12.800		 394,16254
409,31589
385,21901
397,32554
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 30.812
27.300
22.000
19.900		 408,11442
426,40479
401,61450
414,81894
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2		 82
82
77
77		 146.775
134.000
102.000
77.600		 310,05914
338,32619
324,01575
345,34625
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
55 + 2		 62
62
52
57		 159.977
73.800
72.900
51.900		 324,81792
364,45281
341,24150
350,16303
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu		 Sermaye Piyasası(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 500.605
401.000
298.000
225.000		 270,61524
314,37661
292,41077
324,72968
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği EA
(2017:TM-2)		 80 + 2
80 + 2
90 + 3
125 + 4		 82
82
93
129		 69.377
69.200
60.600
69.100		 366,38850
385,50837
358,75132
355,53786
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu		 Sigortacılık(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 504.407
436.000
361.000
268.000		 270,13459
307,95013
280,60186
312,61008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
30 + 1		 62
52
41
31		 52.389
54.200
64.028
58.900		 387,16616
400,58255
355,90805
365,08236
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca)		 EA
(2017:TM-3)		 80 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 82
0
0
0		 84.947


 363,63648
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-3)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
95 + 3		 82
82
82
98		 34.575
33.100
37.914
36.300		 403,97338
419,77101
380,20904
390,94507
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 70 + 2
70 + 2
70 + 2
70 + 2		 72
72
72
72		 74.412
35.100
33.800
21.600		 360,02872
380,96379
365,41209
378,17758
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 74.943
66.100
62.100
59.700		 370,13279
391,86661
362,19503
367,50508
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 44.806
33.700
33.200
27.500		 393,51447
398,88590
373,89221
376,56772
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Tarih Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 36.468
15.700
14.800
12.600		 401,47506
425,03738
401,34759
404,90819
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 45 + 2
39 + 1
39 + 1
35 + 1		 47
40
40
36		 166.187
152.000
129.000
125.000		 282,84561
289,00820
284,99226
288,12965
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce)(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0		 0
1
0
0		 Dolmadı
7.880
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
483,87484
Dolmadı
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp (İngilizce) SAYISAL
(2017:MF-3)		 195 + 5
180 + 5
166 + 5
165 + 5		 200
185
171
170		 3.880
3.770
3.700
3.460		 495,68781
500,85083
484,57676
496,01096
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
85 + 3		 82
82
82
88		 41.571
21.800
21.300
16.600		 396,50799
414,53344
389,80378
395,45124
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 10.281
5.640
4.500
4.410		 440,00641
451,36818
434,35130
437,80483
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 19.657
10.300
9.000
7.500		 422,15321
436,41943
416,22776
422,02016
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
30 + 1		 62
52
41
31		 58.962
55.500
53.011
48.600		 381,82800
399,57573
365,30549
375,95761
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Yerel Yönetimler EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
0 + 0		 62
52
52
0		 177.724
159.000
183.708
 316,56704
342,43247
292,22535


 

 

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