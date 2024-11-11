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        Haberler Gündem Güncel Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu! | Son dakika haberleri

        Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu!

        İstanbul Kadıköy'de Marmaray'da güvenlik görevlisi, yolcuyu bacağından vurdu. Polis görevliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:56 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:56
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        Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu!
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        Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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