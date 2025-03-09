Marmaris Belediyesi'nden mühürlenen otel açıklaması

Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2024 Nisan ayından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ve mevcut süreç hakkında bilgilere yer verildi.

İçmeler Mahallesi, Kızılkum mevkisindeki inşaatın ruhsatsız ve kaçak yapıları nedeniyle 104 milyon 757 bin lira ceza kesildiği, yıkım kararı alındığı ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla 3. İdare Mahkemesinin kararıyla 1. ve 2. etap için düzenlenen 17 esas yapı ruhsatı iptal edilmiştir. Marmaris Belediye Başkanlığı’nın aldığı inisiyatif ile 1. ve 2. etap için düzenlenen 16 tadilat yapı ruhsatı ve 3. etap için düzenlenen 25 esas yapı ruhsatı resen iptal edilmiştir. Ayrıca, 1. etap için düzenlenen Yapı Kullanım İzin Belgesi, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın resen Belediye Başkanlığımızca iptal edilmiştir."

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Önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı ve bazı görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, 58 yapı ruhsatının iptal edildiği, inşaat alanlı kaçak ve ruhsatsız yapıların mühürlendiği ve 2 milyar 678 milyon 149 bin lira idari para cezası kesildiği aktarıldı.

İnşaatla ilgili yargı sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır. İleride telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Belediye Başkanlığı, yıkım sürecini titizlikle izlemekte olup, olası yıkım için ihale işlemleri başlatılmıştır. Kamuoyunun vicdanını derinden etkileyen bu inşaat faaliyetleri ile ilgili Belediye Başkanlığımızca oldukça hassas davranılmaktadır. İdari yaptırım ve işlemler titizlikle yürütülmektedir."

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.