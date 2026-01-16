Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaris'te 3 yıl önce kaybolmuştu; arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Son dakika haberleri

        Marmaris'te 3 yıl önce kaybolmuştu; arama çalışmaları yeniden başlatıldı

        Muğla Marmaris'te 30 Aralık 2023 tarihinde Balan Dağı'na çıntar mantarı toplamak için çıkan ve bir daha haber alınamayan İsa Çifçi için kayboluşunun 3'üncü yılında yeniden arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 02:40 Güncelleme: 16.01.2026 - 02:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arama çalışmaları yeniden başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Marmaris ilçesi Balan Dağı'na çıntar mantarı toplamak için çıkan ve 30 Aralık 2023 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan İsa Çifçi (65) için, kayboluşunun 3'üncü yılında; AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kaybolduğu bölgede yeniden arama çalışmalarına başlandı.

        DHA'nın haberine göre; komandolar, iz takip köpekleri ve hava destek unsurları ile yapılan arama çalışmaları havanın kararmasıyla son bulurken, Çifçi’nin herhangi bir ipucuna rastlanılamadı.

        3 YILDIR HABER ALINAMIYOR

        Olay 3 yıl önce meydana geldi. İsa Çifçi, eşi ve yakınlarıyla birlikte dağa mantar toplamaya giderken, gruptan ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu fark edip jandarma ekiplerine haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Başlangıçta AFAD, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 300’ü aşkın ekip, Balan Dağı çevresinde dere yatakları, mağaralar ve ormanlık alanlarda kapsamlı tarama yaptı. Ancak aylardır süren yoğun çabalara rağmen Çifçi’den herhangi bir iz elde edilemeyince dosya 'kayıp' olarak rafa kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmirde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmirde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildiğini bildirdi.  (AA) 

        #MARMARİS
        #haberler
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın soygunu kamerada
        Merz'den nükleer açıklaması
        Merz'den nükleer açıklaması
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Fransa, Grönland'a asker gönderdi
        Fransa, Grönland'a asker gönderdi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı