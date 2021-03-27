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Mars'tan yeni fotoğraflar geldi! İşte görenleri büyüleyen Mars hilali

Çin'in Tienvın-1 keşif aracı Mars yüzeyini görüntüledi. Mars'ın hilal şeklinde göründüğü fotoğraflar 18 Mart tarihinde kaydedildi. İşte Çin tarafından görüntülenen Mars hilali...

Mars'tan yeni fotoğraflar geldi! İşte görenleri büyüleyen Mars hilali
AA

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tienvın-1 keşif aracı, Mars’a yaklaşık 11 bin kilometre mesafeden çektiği iki fotoğrafı Dünya'ya gönderdi.

Açıklamada Güney Yarım Küreyi gösteren fotoğrafın 16 Mart’ta, Kuzey Yarım Küre’yi gösteren fotoğrafın ise 18 Mart’ta çekildiği kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın üzerine düşen güneş ışınları, gezegenin hilal biçimde görünmesini sağlıyor.

GEÇEN YIL GÖNDERİLMİŞTİ

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

ŞUBATTA YÖRÜNGEYE GİRDİ

Tienvın-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

“Yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı” bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

MAYIS'TA MARS'A İNECEK

Tienvın-1’in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen’e inmesi bekleniyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

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