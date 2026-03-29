        Haberler Bilgi Ekonomi Mart araç indirim kampanyaları: Bu ay hangi araç modellerinde kampanya var ve ödeme tablosu detayları neler?

        Mart araç indirim kampanyaları: Bu ay hangi araç modellerinde kampanya var?

        Mart ayının gelmesiyle birlikte otomotiv markaları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için kampanyalarını yenilemeyi sürdürüyor. Farklı segmentlerde sunulan finansman seçenekleri, peşin alımlara özel indirimler ve takas destekleri öne çıkan başlıklar arasında yer alırken; geniş model seçenekleri de alıcıların dikkatini çekiyor. Belirli sürelerle geçerli olan bu kampanyalar, esnek ödeme planlarıyla araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İşte Mart 2026 dönemine ait güncel sıfır otomobil kampanyalarında öne çıkan detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 09:43 Güncelleme:
        1

        Mart ayıyla birlikte otomobil sektöründe kampanya hareketliliği yeniden ivme kazandı. Yeni araç almak isteyenler için markalar; avantajlı kredi seçenekleri, peşin alımlarda sunulan indirimler ve takas destekleriyle dikkat çekiyor. Bahar sezonunun yaklaşmasıyla birlikte showroomlarda yoğunluk artarken, markalar arasındaki rekabet de giderek güçleniyor. Peki, Mart 2026 itibarıyla sıfır araç kampanyalarında hangi fırsatlar öne çıkıyor?

        2

        Citroën C3 Aircross (Plus) & Ë-C3 Aircross (Elektrikli)

        300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        Citroën C4 & C4 X (MAX 2025)

        150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirim avantajı sunuluyor.

        Citroën Ami

        270 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

        3

        Citroën Berlingo Kombi

        600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

        Citroën Berlingo Van

        500 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        Citroën Jumpy Spacetourer

        600 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sunuluyor

        4

        Citroën Jumpy Van

        750 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

        Citroën Jumper 3.5T

        750 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

        5

        Citroën Ë-C3 (Elektrikli 2025)

        250 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        6

        FIAT Scudo Van & Scudo Combi/Combimix

        1 milyon TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.

        7

        FIAT Ulysse & Scudo Kamyonet

        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

        8

        FIAT Ducato Van & Ducato Minibüs

        1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        9

        FIAT Doblo Combi

        900 bin TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda 1.297.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

        10

        FIAT Grande Panda (Elektrikli)

        1.539.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Ayrıca nakit alımlarda 70 bin TL indirim avantajı sağlanıyor.

        11

        FIAT Egea Sedan & Cross

        200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. ÖTV muafiyetli alımlarda ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

        12

        FIAT 600

        200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ve bayi peşin ödeme indirimi avantajı sunuluyor.

        13

        FIAT 500e (Elektrikli)

        130 bin TL’ye varan indirim ve 280 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.

        14

        FIAT Topolino

        90 bin TL nakit indirim ve 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.

        15

        Jeep Avenger (Elektrik, e-Hybrid, 4xe)

        Summit donanımlı Avenger Elektrik modelinde 120 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Summit donanımlı Avenger e-Hybrid ve Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 40 bin TL’ye varan takas desteği sağlanıyor. Ayrıca Avenger e-Hybrid modelinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        16

        Jeep Compass

        Summit donanımlı versiyon 2 milyon 920 bin TL’den, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 620 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

        17

        Alfa Romeo Junior (Ibrida & Elettrica)

        Junior Ibrida Speciale+ versiyonunda 60 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Junior Elettrica Speciale+ versiyonunda ise 300.000 TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

        Alfa Romeo Tonale (Dizel)

        Dizel motorlu versiyonunda avantajlı takas desteği imkânı sunuluyor.

        18

        Chery TIGGO7 (Prestige 4x2 & 4x4)

        Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonu 2.391.000 TL kampanyalı fiyatla satışta. Ayrıca model, Türkiye’de 2 milyon 270 bin TL’den başlayan mart ayına özel fiyatlarla sunuluyor.

        19

        JAECOO 7 Evolve 4x2

        2 milyon 390 bin TL kampanyalı satış fiyatı ile sunuluyor. 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Ayrıca 200 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı bulunuyor.

        20

        Chery TIGGO8 (Prestige 2025)

        Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. 2 milyon 658 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

