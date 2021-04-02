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Mart ayı enflasyon anketi açıklandı! 2021 Mart ayı enflasyon tahminleri - GÜNCEL

Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı? Mart ayı enflasyon anket sonuçları belli oldu mu? Piyasalar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. İşte mart ayı enflasyon anketi sonuçları....

Mart ayı enflasyon anketi açıklandı! 2021 Mart ayı enflasyon tahminleri - GÜNCEL

TÜİK tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

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