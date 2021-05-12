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Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 893 bin 603 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 arttı.

Martta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 145 bin 363 ton oldu. Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 1,1 azalarak 418 bin 884 tona geriledi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 3,1 azalarak 90 bin 450 ton olarak hesaplandı. Üretim, ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşüşle 261 bin 341 ton olarak gerçekleşti.

Martta geçen yılın aynı ayına göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 42,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 35,5, kaymak üretimi yüzde 26,2, ayran üretimi yüzde 19,5, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,9, tereyağı üretimi yüzde 3,8, inek peyniri üretimi yüzde 2,6 arttı.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla üretim diğer peynirlerde (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 43,5, yağsız süt tozunda yüzde 30,1, kaymakta yüzde 14,9, tam yağlı süt tozunda yüzde 11,4, inek peynirinde yüzde 3,6 artarken tereyağında yüzde 3,1 ve ayranda yüzde 10,8 azaldı.