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Otomotiv sektöründe binek ve hafif ticari araç yedek parçaları konusunda bağımsız yenileme pazarında faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl 40'ıncı yılını kutlayan Martaş Otomotiv’in yeni genel müdürü Erdem Çarıkcı oldu.

Martaş Otomotiv’in satış, pazarlama ve dağıtımını da üstlendiği dünyaca ünlü otomotiv tedarikçisi Valeo’da uzun yıllar çeşitli kademelerde kariyerini sürdüren Erdem Çarıkcı, 2021 yılı itibarıyla, Martaş Otomotiv bünyesinde genel müdür unvanıyla görevine başladı.

1976 İstanbul doğumlu olan Erdem Çarıkcı, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliğinde tamamladı. Ardından 1998 yılında hafif ve ağır ticari araçlara yönelik ekipman ve entegre sistemler sunan Fransız menşeili Valeo’da stajyer mühendis olarak iş hayatına başladı.

22 yıl boyunca 7 farklı pozisyon ve 2 farklı ülkede alınan görevlerle Valeo kariyerini sürdüren Çarıkcı, bu şirket altındaki son görevini 2020 yılının Aralık ayı sonunda Valeo Servis Türkiye Genel Müdürü olarak tamamladı. Evli ve iki çocuk babası Erdem Çarıkcı, İngilizce ve Almanca biliyor.