Marteniçka hikayesi nedir, bilekliği nasıl yapılır? 2026 Marteniçka ne zaman?
Baharın gelişini simgeleyen gelenekler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de marteniçka. Balkan kültüründen Anadolu'ya uzanan bu renkli ritüel, her yıl mart ayının ilk günlerinde yeniden gündeme geliyor. Kırmızı ve beyaz iplerden örülen marteniçka bileklikleri; sağlık, şans ve bereket dileğiyle takılıyor. Özellikle "Marteniçka ne zaman takılır, hangi bileğe bağlanır ve ne zaman çıkarılır?" soruları mart ayı yaklaşırken sıkça araştırılıyor. İşte baharın habercisi olarak görülen marteniçka geleneğine dair merak edilenler…
Doğanın uyanışını simgeleyen mart ayı, Balkanlar’dan Trakya’ya uzanan köklü bir geleneği de beraberinde getiriyor: marteniçka. Kırmızı ve beyaz iplerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu özel bileklikler, yeni başlangıçların ve umut dolu günlerin sembolü olarak görülüyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu ritüel, hem kültürel bir miras hem de bahara duyulan inancın bir ifadesi. Peki marteniçka geleneğinin kökeni nedir, hangi anlamları taşır ve bileklikler nasıl hazırlanır? Detaylar haberimizde…
MARTENİÇKA NEDİR?
Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.
Doğa takvimine göre Şubat ayının sonunda leyleklerin göç için yola çıktığı biliniyor. Leyleklerin göç için yola çıkması baharın gelişinin bi göstergesi kabul ediliyor. Mart ayında kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve Mart ayı boyunca bileklerde kalıyor.
Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.
MARTENİÇKA HİKAYESİ NEDİR?
Bulgaristan folkloründe Marteniçkaya dair çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan biri de Baba Marta'dır. Bulgarlar 1 Mart'tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanırlar.
Baba Marta - Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.
İlk martenitsalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılırmış ve nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırmış. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırmış, bu da hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırmış.
Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde martenitsalarda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan martenitsalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir. Martenitsaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise; "Pijo ve Penda" adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.
Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.
MARTENİÇKA NASIL YAPILIR?
Geleneğe göre marteniçkaların satın alınmaması ya hediye edilmesi ya da örülmesi gerekir. Balkan coğrafyasında 1 Mart'ta herkes birbirine marteniçka hediye eder. Marteniçka örmek oldukça kolaydır. Bir parça kırmızı ip ve bir parça beyaz ip marteniçka örmek için yeterlidir.