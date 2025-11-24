Martıdan kız öğrencilere asist: Çatıdaki topu oyuna döndürdü
Okul bahçesinde kız öğrencilerin oyunu, çatıya sıkışan topla kesildi. Devreye giren sevimli martı, tek dokunuşla topu aşağı gönderince bahçede sevinç çığlıkları yükseldi
Okulun kantin/yemekhane önünde oyun oynayan kız öğrencilerin topu, kiremit ile yağmur oluğu arasına sıkıştı. Öğrenciler, çatıda duran martıya el sallayıp hep bir ağızdan seslenerek topu itmesini istedi.
İNCE BİR GAGA DOKUNUŞUYLA GELEN ASİST
Martı bir süre etrafı gözledikten sonra topa yaklaşıp gagasıyla hamle yaptı. Tek dokunuşla topu aşağı düşüren “yardımsever” martı, bahçede oyunu yeniden başlattı.
SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI
Topun yere inmesiyle öğrenciler sevinç çığlıkları attı. O anlar sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi gördü ve “en tatlı asist” yorumları aldı.