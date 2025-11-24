Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Martıdan kız öğrencilere asist: Çatıdaki topu oyuna döndürdü

        Martıdan kız öğrencilere asist: Çatıdaki topu oyuna döndürdü

        Okul bahçesinde kız öğrencilerin oyunu, çatıya sıkışan topla kesildi. Devreye giren sevimli martı, tek dokunuşla topu aşağı gönderince bahçede sevinç çığlıkları yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Martıdan öğrencilere asist
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Okulun kantin/yemekhane önünde oyun oynayan kız öğrencilerin topu, kiremit ile yağmur oluğu arasına sıkıştı. Öğrenciler, çatıda duran martıya el sallayıp hep bir ağızdan seslenerek topu itmesini istedi.

        İNCE BİR GAGA DOKUNUŞUYLA GELEN ASİST

        Martı bir süre etrafı gözledikten sonra topa yaklaşıp gagasıyla hamle yaptı. Tek dokunuşla topu aşağı düşüren “yardımsever” martı, bahçede oyunu yeniden başlattı.

        SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

        Topun yere inmesiyle öğrenciler sevinç çığlıkları attı. O anlar sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi gördü ve “en tatlı asist” yorumları aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Martı ve top
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"