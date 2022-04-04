Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak old

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Motorin 32,67 Benzin 24,41 Kömür Ücreti 23,47 Kuru Soğan 20,56 Şehirler Arası Otobüs Ücreti 20,01 Kıvırcık 17,51 Beyaz Lahana 17,1 Portakal 16,36 Mantar 15,54 Kuzu Eti 14,95 Tavuk Eti 14,88 Tüp Gaz Ücreti 14,57 Dana Eti 14,42 LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti 14,33 Ayçiçek Yağı 13,34 Muz 13,11 Armut 12,88 Odun Ücreti 12,18 Toz Şeker 11,26 Mücevher (Altın) 10,62

​​​​​​​Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: