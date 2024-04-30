Martta hem ihracat hem ithalat düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6.3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GERİLEME

Böylece mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolara çıkarken ithalat yüzde 12.8'lik düşüşle 83 milyar 945 milyon dolar oldu.

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Üç aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 41.5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara düştü.