Masa tenisi'nde altın ve gümüş madalya Çin'in
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi kadınlar bireyselde altın ve gümüş madalya Çin'e gitti.
Giriş: 03.08.2024 - 20:59 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:59
Çin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi kadınlar bireyselde altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Souht Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Çinli sporcular Meng Chen ve Yingsha Sun karşılaştı. Vatandaşını 4-2 yenen Meng Chen altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride bronz madalyayı ise Güney Koreli Yubin Shin'i 4-2 mağlup eden Japon Hina Hayata kazandı.
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