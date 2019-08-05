MASİS'ten Bakan Dönmez'e ziyaret

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'i, makamında ziyaret etti.

Yeni kurulan Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı Naci İlci ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul eden Bakan Fatih Dönmez'e, madencilik sektörünün sorunlarını ve sendika olarak çözüm önerilerini içeren bir rapor takdim eden heyet, sektörün tek işveren sendikası olarak Bakanlığın çalışmalarında sorumluluk almak istediklerini ifade etti.

MASİS tarafından hazırlanan sektör raporundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Dönmez, değinilen tüm sorunların dikkate alınarak sendikanın gerçekleştirdiği çalışmalardan istifade edileceğini belirtti. İlerleyen günlerde, madencilik sektörüyle ilgili tüm Bakanların katılımıyla bir madencilik sektörü çalıştayının gerçekleştirilmesinin yararlı olacağını ifade eden heyette,

MASİS Başkanı Naci İlci,

Başkan Yardımcısı Ferhat Nasıroğlu,

Başkan Yardımcısı Anıl Çağrı Koloğlu,

Başkan Yardımcısı Veli Doğan,

Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Serhat Dinç,

Yönetim Kurulu Üyesi Oral Sönmez,

Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yön,

Yönetim Kurulu Üyesi Salih Selim Şenkal,

Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Denizli yer aldı.

Kabulün ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Şeref KALAYCI'yı da ziyaret eden heyet, MASİS ve önümüzdeki dönem planlanan çalışmaları hakkında Bakan Yardımcısı Kalaycı'ya bilgi verdi.