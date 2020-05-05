Maske satışı ne zaman yapılacak? Maske satışı nerelerde, fiyatı ne kadar olacak? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satışının yeniden başlayacağını duyurdu. Koronavirüs tedbirlerine göre, market, pazar ve toplu ulaşım gibi yerlerde maske kullanmak zorunlu hale getirildi. Yaklaşık 1 ay önce satışı yasaklanan maskeler e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularla PTT ve eczaneler aracılığıyla halka dağıtıldı. Son olarak ise Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapılacağı açıklandı. Maske süreci ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

MASKE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Daha önce maskenin parayla satılması yasaklanırken, eczanelerden ücretsiz olarak alınması kararlaştırılmıştı. Alınan yeni kararlara göre, maskelere daha hızlı ulaşılabilmesi için tavan fiyat uygulaması ile maske satışları yeniden başlıyor" dedi. Ancak maske satışının nerelerde yapılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

'HAYAT EVE SIĞAR' UYGULAMASINDA ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu uygulamaya gelen yenilikle kullanıcılar maske kodunu artık Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alabiliyor. Uygulamanın ana ekranının sol üstünde yer alan ana menünün en üst kısmında “Maske Talep Et” bölümü eklendi. Bu kısım üzerinden maske talebinde bulunan kullanıcıların karşısına, bir barkod çıkıyor. Kullanıcılar, bu barkod ile birlikte kendilerine en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

MASKE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR? E-DEVLET

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYECEK

Eczacı Odası son yaptıkları açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir."

KOD İLE ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan eczanelerden maske teminine ilişkin açıklamada, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."