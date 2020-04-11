Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covıd-19 pandemisinde maske kullanımı konusunda sağlık otoritelerinden gelen farklı açıklamalar toplumun her kesiminde kafa karışıklığına yol açmıştı. Artık hasta olsun ya da olmasın herkesin maske takması gerektiği ortaya çıktı. Öyle ki Avrupa’da ki bazı ülkeler bile market ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlerde maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Yapılan bilimsel çalışma ve açıklamalar maske kullanmayanların Covıd-19 hastalığının hem kendileri hem de toplum için ne denli büyük bir risk faktörü olduğunun farkına varamadıklarını gösteriyor.

İşte maske takmanın hangi durumda ne oranda koruma sağladığını ve bulaş riskini hangi durumda ne oranda azalttığını gösteren grafik haberimiz. Salgın sürecinin başından itibaren maske takma konusunda karnesi yıldızlarla dolu olan ülkelerle olmayanların arasındaki farkı yorumlamayı ise size bırakıyoruz. Ceyda Erenoğlu’nun haberi...