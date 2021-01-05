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Maske üreticilerine ceza verilmedi

Rekabet Kurumu salgın döneminde birlikte hareket ederek maske fiyatlarını artırdığı iddia edilen 13 şirkete yönelik soruşturmasını tamamladı. Soruşturma sonucunda söz konusu firmalara para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verildi

Maske üreticilerine ceza verilmedi
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu Maske alanında faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Kurumun sitesinde yer alan duyuruda şu bilgiler yer aldı:

"Maske alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin, COVID-19 salgını döneminde birlikte fiyat artırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

30.12.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Akyel Medikal İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Atos Sağlık Ürün. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Awon İş Güvenliği Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Başaran İş Elbiseleri ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti., Honnes Sağlık ve Endüstriyel Ürünleri A.Ş., Karakaya İş Güvenliği Kişisel Koruma Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti., Körfez İş Güvenliği Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti., Merve Medikal San. Tic. Ltd. Şti., M.F.A. İş Güvenliği Medikal Tekstil İmalat Tic. ve San. Ltd. Şti., Ossa Medikal ve Bilgisayar Tic. Ltd. Şti., Sağlık Market Sağlık Ürünleri İth. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., SBS Medikal Sağlık Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Sier Sağlık Ürünleri ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi."

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