1 Temmuz itibarıyla yeni dönem resmen başladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Peki, maske takma zorunluluğu devam ediyor mu? İşte detaylar...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor.

Ülkemizde 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması ile birlikte bir çok yasak rafa kalkarken, yeni dönemde maske takma zorunluluğu devam edecek. Şuan için konu hakkında güncel bir açıklama yapılmadı ve yayınlanan son genelgede de maske kullanımı hakkında yeni bir duyuru yok. Bu sebeple maske takma zorunluluğu 1 Temmuz'dan sonra da geçerli olacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu ardından aşılamaya ve salgına dair detayları paylaştı. Toplumsal bağışıklığın oluşmadığı dönemde maskeyi hala güvenlik çemberi içinde kullanmalıyız. En az yüzde 70 aşılama olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulacağımız dönem olur diye düşünüyorum.'' dedi.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelerle Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındığı, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında bazı tedbirlerin 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği genelgede, şu ifadelere yer verildi:

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

"1 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 'Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla, halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR!

Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme­ içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

KAHVEHANE VE KIRAATHANELERDE OYUN YASAĞI KALKIYOR!

Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir."

NARGİLE KAFELER AÇILMAYACAK!

"Nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği günden itibaren tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebileceğine işaret edilen genelgede, "Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecektir." bilgisine yer verildi.