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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale gelmişti.

Bugün cerrahi maskeler İstanbul'da satışa çıktı. Akabinde diğer şehirlerde de satışına başlanıyor. Dün konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir" denildi.

Yani maskenin tanesinin 1 TL'nin üzerinde satılmaması gerekiyor.

'KİMİN VİRÜS TAŞIDIĞINI BİLEMEZSİNİZ'

Satış başlamadan önce dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da maskenin koronavirüsle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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