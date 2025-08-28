Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Mastercard, 2026 McLaren Formula 1 Takımı’nın resmi isim ortağı oldu - Motor Sporları Haberleri

        Mastercard, 2026 McLaren Formula 1 Takımı’nın resmi isim ortağı oldu

        McLaren Racing, Mastercard'ın 2026'dan itibaren McLaren Formula 1 Takımı'nın resmi isim ortağı olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.08.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mastercard ile McLaren Formula 1 Takımı arasında işbirliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        McLaren Racing, Mastercard'ın 2026'dan itibaren McLaren Formula 1 Takımı'nın Resmi İsim Ortağı olacağını duyurdu. Takım, gelecek sezondan itibaren McLaren Mastercard Formula 1 Takımı olarak anılacak.

        Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar “İş birliğimizin temelinde, ilk günden itibaren hayranları merkeze koymak vardı. McLaren Formula 1 Takımı Resmi İsim Ortağı olmamız ise bu taahhüdümüzü bir üst seviyeye taşıyor. McLaren Racing, yenilik, hassasiyet ve performansın zirvesini temsil ediyor. Tıpkı bizim de sınırları zorlayarak kazandıran deneyimler sunma yaklaşımımız gibi. ‘Team Priceless’ gibi iş birlikleri de bu ortak değerleri yansıtıyor ve hayranlara yalnızca bu sezon için değil, önümüzdeki yıllar için de heyecan verici fırsatlar vaat ediyor” diye konuştu.

        McLaren Racing CEO'su Zak Brown ise “Bizim için hayranlarımızdan daha önemli kimse yok. Bu nedenle, Mastercard ile ortaklığımıza, dünyanın dört bir yanındaki Papaya Ailemize verdiğimiz sözü tutarak başlıyoruz. Hayranlarımızı her zaman ilk sırada tutmaya, onları takıma daha da yaklaştırmaya ve onlara inanılmaz deneyimler sunmaya devam edeceğiz. Mastercard ile aynı tutku ve değerleri paylaşıyoruz. Onları isim ortağı olarak aramızda görmek, pistte ve pist dışında ilerlemeye devam etmek için mükemmel bir başlangıç noktası olacak. 2026'da ‘Team Priceless’ın hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor