Mastercard, 2026 McLaren Formula 1 Takımı’nın resmi isim ortağı oldu

McLaren Racing, Mastercard'ın 2026'dan itibaren McLaren Formula 1 Takımı'nın Resmi İsim Ortağı olacağını duyurdu. Takım, gelecek sezondan itibaren McLaren Mastercard Formula 1 Takımı olarak anılacak.

Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar “İş birliğimizin temelinde, ilk günden itibaren hayranları merkeze koymak vardı. McLaren Formula 1 Takımı Resmi İsim Ortağı olmamız ise bu taahhüdümüzü bir üst seviyeye taşıyor. McLaren Racing, yenilik, hassasiyet ve performansın zirvesini temsil ediyor. Tıpkı bizim de sınırları zorlayarak kazandıran deneyimler sunma yaklaşımımız gibi. ‘Team Priceless’ gibi iş birlikleri de bu ortak değerleri yansıtıyor ve hayranlara yalnızca bu sezon için değil, önümüzdeki yıllar için de heyecan verici fırsatlar vaat ediyor” diye konuştu.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown ise “Bizim için hayranlarımızdan daha önemli kimse yok. Bu nedenle, Mastercard ile ortaklığımıza, dünyanın dört bir yanındaki Papaya Ailemize verdiğimiz sözü tutarak başlıyoruz. Hayranlarımızı her zaman ilk sırada tutmaya, onları takıma daha da yaklaştırmaya ve onlara inanılmaz deneyimler sunmaya devam edeceğiz. Mastercard ile aynı tutku ve değerleri paylaşıyoruz. Onları isim ortağı olarak aramızda görmek, pistte ve pist dışında ilerlemeye devam etmek için mükemmel bir başlangıç noktası olacak. 2026'da ‘Team Priceless’ın hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.