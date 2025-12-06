MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale kalan Sezer ile Özkan, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı veriyor. Gecenin sonunda sadece biri MasterChef şampiyonu ve büyük ödülün sahibi olacak. Bu kapsamda, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu?" soruları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...