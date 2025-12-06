MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık MasterChef kim kazandı? Özkan mı, Sezer mi?
MasterChef'te büyük final mücadelesi! Yoğun geçen bir sezonun ardından MasterChef'te şampiyon 6 Aralık Cumartesi akşamı netlik kazanıyor. Danilo, Mehmet ve Somer şefin yorumları ve puanları ile MasterChef şampiyonu canlı yayında TV8 ekranlarında belli oluyor.
MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale kalan Sezer ile Özkan, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı veriyor. Gecenin sonunda sadece biri MasterChef şampiyonu ve büyük ödülün sahibi olacak.
MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'te ikinci finalist Sezer oldu.
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.
MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?
Çağatay
Sezer
Özkan
Hakan
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?
Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.