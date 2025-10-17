Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim MasterChef son eleme aday kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de son eleme adayı belli oluyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı programa Erşan Yılmaz Şef konuk oluyor. Yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktaracak ünlü şef, gecenin konseptini 'Hamsi Sarma' olarak belirledi. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen gecede en başarısız tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına 7. olarak adını yazdıracak. Peki, "MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim MasterChef son eleme aday kim oldu?" İşte 17 Ekim Cuma MasterChef'te son eleme adayı...

        Giriş: 17.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:55
        1

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Hafta boyunca en iyi tabağı ortaya çıkarabilmek için yarışan iki takım, bugün bireysel olarak tezgah başına geçecek. MasterChef'in yeni bölümünde en az başarılı tabağı yapan isim haftanın son eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te eleme potasında olan yarışmacılar...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Onur

        Cansu

        Murat Can

        4

        Nisa

        Sezer

        Barış

        5

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı İhsan oldu.

