MasterChef'te heyecan sürüyor. Hafta boyunca en iyi tabağı ortaya çıkarabilmek için yarışan iki takım, bugün bireysel olarak tezgah başına geçecek. MasterChef'in yeni bölümünde en az başarılı tabağı yapan isim haftanın son eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te eleme potasında olan yarışmacılar...