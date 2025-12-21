TV8'de yayınlanan MasterChef programında bu akşam bir kez daha Altın Kupa rekabeti yaşandı. Şeflerin istediği tabağı başarıyla yapan bir yarışmacı, son kaptanlık oyununu kazanarak, gelecek hafta dağıtılmaya başlanacak altın önlük için yarışmaya devam edebilmeye hak kazandı. Peki, 21 Aralık 2025 Pazar MasterChef'te Mavi Takımın kaptanı kim oldu? Mavi Takım kaptanı kimi Kırmızı Takım kaptanı seçti?