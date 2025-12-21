Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Altın Kupa'da Mavi Takım Kaptanı ve Kırmızı Takım Kaptanı kim oldu? 21 Aralık 2025 MasterChef Mavi ve Kırmızı takımda kimler var?

        21 Aralık 2025 MasterChef Altın Kupa'da Mavi Takım Kaptanı/Kırmızı Takım Kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te Altın Kupa heyecanı sürüyor. Bu akşam yarışmacılar son kaptanlık oyunu için bir kez daha karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyunu sonrası, yeni bölümlerde adaylar bu kez de altın önlük almak için yarışacak. Dün akşam yayınlanan bölümde Altın Kupa'ya veda eden isimler Batuhan ve Eda oldu. Peki, yeni bölümde Mavi Takım kaptanı kim oldu?

        Giriş: 21.12.2025 - 18:37 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:21
        TV8'de yayınlanan MasterChef programında bu akşam bir kez daha Altın Kupa rekabeti yaşandı. Şeflerin istediği tabağı başarıyla yapan bir yarışmacı, son kaptanlık oyununu kazanarak, gelecek hafta dağıtılmaya başlanacak altın önlük için yarışmaya devam edebilmeye hak kazandı. Peki, 21 Aralık 2025 Pazar MasterChef'te Mavi Takımın kaptanı kim oldu? Mavi Takım kaptanı kimi Kırmızı Takım kaptanı seçti?

        MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNU

        Mavi takımın kaptanı Kıvanç; Kırmızı takımın kaptanı ise Çağatay oldu.

        20 ARALIK 2025 MASTERCHEF ALTIN KUPA'DAN KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden isimler Batuhan ve Eda oldu.

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda eleme potasında yer alıyor.

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Dilara bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

