Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef ana kadrosu 2020: MasterChef kim kazandı? 11 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar

MasterChef 2020'nin 16'ya kalan yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. MasterChef macerası için seçilen 28 yarışmacı son 16'ya kalmak için kıyasıya mücadele veriyor. Dün ikinci gruptaki 14 yarışmacı yarıştı ve son 16 için 10. yarışmacı belirlendi. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte 11 Ağustos MasterChef Türkiye 2020 son bölümünde yaşananlar...

MasterChef ana kadrosu 2020

MasterChef Türkiye ana kadrosunda kimler var? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girmek için zorlu mücadele veriyor. İşte 11 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce tutmaç çorbası yaptı. Tutmaç çorbası bugünün ilk yemeğiydi. Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya en iyi tabağı çıkarak bir üst gruba çıkma hakkı kazanan 6 yarışmacı oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılardan karidesi öne çıkaran bir yemek yapmaları istendi. Dün son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da dikkatleri çekti. 4 çeşit karidesi tek tabakta topladı. Tanya da 2. defa filane çıkan bir diğer yarışmacı oldu ve o da tabağıyla dikkatleri çekti. En iyi tabağı çıkaran 2 yarışmacı Eray, Tanya ve Walison oldu. Biraz sonra en iyi karides tabağını çıkararak Survivor 2020'nin en iyi 16'sına katılacak 10. yarışmacısı TANYA oldu. Eray yine ilk 16'ya kalma şansını 2. olarak kaçırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

11 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor.. Dünün reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON11 Ağustos reyting sonuçları
MasterChef 2020 kim kazandı? 16'ya kalanlar! Eray... 10 Ağustos MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef kim kazandı?
Ramo yeni sezon fragmanı yayınlandı! Ramo ne zaman başlayacak?
TELEVİZYONRamo'dan nefes kesen tanıtım
Beni Unutma filminin konusu nedir? Beni Unutma oyuncuları kimler?
TELEVİZYONBeni Unutma filmi konusu ve oyuncuları
MasterChef Barbaros kimdir, nereli ve kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu hakkında
TELEVİZYONMasterChef Barbaros kimdir?
Gamonya filmi oyuncuları kimler? Gamonya konusu nedir?
TELEVİZYONGamonya filmi oyuncuları kimler?
Karanlık Dalgalar filminin konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları kimler?
TELEVİZYONKaranlık Dalgalar filmi konusu ve oyuncuları
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? Organize İşler 2 konusu nedir?
TELEVİZYONOrganize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler?
Buse Varol'un bebeğinin cinsiyeti nedir? Alişan açıkladı
TELEVİZYONBuse Varol'un bebeğinin cinsiyeti nedir?
TV Yayın akışı 11 Ağustos 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 11 Ağustos 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X