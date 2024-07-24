Daha sonra hamuru ikiye bölün. Yarısını küçük toplar şeklinde yuvarlayın. Diğer yarısını ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp içini işaret parmağınızla oyarak olabildiğince ince açın. Ne kadar ince olursa köfteler o kadar güzel olur.

Bu işlem bittikten sonra soğuyan harçtan, 1-1.5 tatlı kaşığı kadar içine koyup ağzını yavaş yavaş kapatıp yuvarlayın. Bunları yaparken yanınıza bir kase su alıp arada elinizi suya batırırsanız daha kolay çalışırsınız.