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MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye'den elenen Ayyüce Kamit biyografisi

TV8'in fenomen haline gelen yarışması MasterChef Türkiye'de, bu akşam hayallerine veda eden yarışmacı Ayyüce Kamit oldu. Peki gecenin hakkında en çok arama yapılan ismi olan MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye'den elenen Ayyüce Kamit biyografisi

MasterChef Türkiye'de bu hafta Uğur ve Sefa ile son 3'e kalan MasterChef Ayyüce, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. İşte MasterChef Ayyüce ile ilgili bilgiler...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.

Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.

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