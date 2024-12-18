Barbaros Yoloğlu 2020 yılında Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

MasterChef'in ardından Şule İdil Aydın ile Samsun'da evlenen Barbaros Yoloğlu'nun kendi memleketinde kendisine ait bir hamburger dükkanı bulunuyor. Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz yıl düzenlenen MasterChef All Star kadrosunda da yer almış ve yarışmayı 4. olarak tamamlamıştı.