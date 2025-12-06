Habertürk
        Masterchef birincilik ödülü belli oldu mu? Masterchef birincisi ne kazandı, şampiyonu ödülü ne?

        Masterchef birincilik ödülü belli oldu mu? Masterchef şampiyonluk ödülü ne kadar?

        MasterChef Türkiye finali için heycanlı bekleyiş başladı. Rakiplerini eleyerek finale kadar yükselme başarısını gösteren Özkan ve Sezer büyük finalde şampiyonluk kupası için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Canlı yayında gerçekleşecek büyük finalde en başarılı tabağı yapan yarışmacı şampiyonluk kupasına uzanan taraf olacak. MasterChef 2025 şampiyonu kadar, birincilik ödülünün ne olduğu da izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar?" İşte MasterChef'te şampiyonluk ödülü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 20:06 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:06
        1

        MasterChef Türkiye'de şampiyon canlı yayında belli oluyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı şampiyonluk kupasını kazanacak. Özkan ve Sezer arasında geçecek olan final düellosunda şampiyonluk ödülünün ne olacağı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef birincisi ne kazandı, şampiyonu ödülü ne?" İşte MasterChef Türkiye finalinde büyük ödül...

        2

        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU!

        MasterChef Türkiye'de Özkan ve Sezer finale yazdıran yarışmacılar oldu.

        3

        MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de şampiyonluk ödülünün ne olduğu henüz açıklanmadı. Birincilik ödülü canlı yayında büyük finalde açıklanacak.

        4
