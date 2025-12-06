MasterChef Türkiye'de şampiyon canlı yayında belli oluyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı şampiyonluk kupasını kazanacak. Özkan ve Sezer arasında geçecek olan final düellosunda şampiyonluk ödülünün ne olacağı programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "MasterChef birincilik ödülü belli oldu mu? MasterChef birincisi ne kazandı, şampiyonu ödülü ne?" İşte MasterChef Türkiye finalinde büyük ödül...