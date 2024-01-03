MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef bitti mi?
MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Genellikle haftanın 7 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, bu akşam yayın akışında yer almaması, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok?" Sorularını beraberinde getirdi. Yarışmada final haftasına girilirken, finalistler de belli oluyor. Finalistler kadar, MasterChef final tarihi de seyirciler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte 3 Ocak 2024 Çarşamba MasterChef yeni bölüm ve final tarihi...
MasterChef yeni bölüm tarihi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. MasterChef son bölümde hatırlanacağı gibi Sergen yarışmaya 5. olarak veda ederken, son 4'e Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin kaldı. Peki, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 3 Ocak 2024 MasterChef bitti mi, final ne zaman?" İşte 3 Ocak 2024 MasterChef yeni bölüm tarihi...
MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Masterchef son olarak bilindiği gibi 30 Aralık tarihinde yayınlanmıştı.
3 Ocak Çarşamba günü TV8 yayın akışına göre Survivor All Star 2024 yayında olacak
MasterChef All Star yeni bölümünün 5 Ocak tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Somer Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak." açıklamasında bulundu.