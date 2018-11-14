MasterChef Türkiye'de yarışmacılar birbirinden zorlu mücadele ile karşı karşıya geliyor. MasterChef'de bu hafta eleme potasının final etabında Uğur, Kerem ve Meltem yarıştı. Yarışmacılar elenmekten kurtulmak için en iyi Lazanya'yı pişirmeye çalıştılar. Jüri, final etabında radikal bir karar alarak bir ilke imza attılar. İşte yarışmaya dair tüm detaylar...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?
Yarışmacılar final etabında Lazanya yemeği yaparak jüriden tam not almaya çalıştılar. Uğur, Meltem ve Kerem'in yarıştığı final bölümünde eleme potasında olan hiçbir yarışmacı elenmedi.
MASTERCHEF'DE MURAT DİSKALİFİYE OLDU!
MasterChef final etabında yarışan Uğur, Meltem ve Kerem üçlüsünden birinin eleneceği bekleniyordu. MasterChef Türkiye'de yaşanan son olayların ardından, jürinin ortak kararı sonucunda MURAT diskalifiye oldu.
MASTERCHEF MURAT KİMDİR?
Masterchef Türkiye yarışmacılarından Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce Yemekteyiz programına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir sergilediği davranışlarıyla ve hem jüri ile hem de yarışmacılarla yaşadığı gerginlikler ile gündeme geliyor. Murat Özdemir, önümüzdeki sezon Survivor programında boy gösterecek.
MASTERCHEF MURAT KOVULDU!
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