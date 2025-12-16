Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye, All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam "Meksika" teması ile mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 18:38 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:38
        1

        MasterChef'te 16 Aralık akşamı Meksika yemekleri ile gündeme geldi. Meksika teması ile en güzel yemekleri yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay kaşık alarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu .

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Batuhan oldu.

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

