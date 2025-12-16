MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye, All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam "Meksika" teması ile mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…
MasterChef'te 16 Aralık akşamı Meksika yemekleri ile gündeme geldi. Meksika teması ile en güzel yemekleri yapan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? Detaylar haberimizde…
MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay kaşık alarak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu .
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Batuhan oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Çağatay
Barbaros
Özkan
Hakan
Ayaz
Batuhan
Alican
Tolga
Kırmızı Takım
Dilara (Takım Kaptanı)
Sergen
Eren
Kerem
Sezer
Eda
Erim
Beyza
Hasan